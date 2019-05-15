وزارة الداخلية تزف البشرى للموقوفين المعسرين .. التفاصيل

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تستعد عدة جهات حكومية لإطلاق خدمة إلكترونية فريدة، تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية حقوقية.

وستنطلق الخدمة، التي أطلِق عليها اسم “فُرِجَت”، عبر منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة (أبشر).

وستتعاون في إطلاق الخدمة عدة جهات حكومية تابعة، كمركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للسجون.

