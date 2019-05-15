نظمتها تقديرًا لتضحياتهم
أقامت قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، مائدة إفطار صائم على نية شهداء الواجب بالقطاع لزوار المسجد النبوي في هذا الشهر الفضيل.
جاء ذلك بتوجيه من قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي، ومتابعة من قائد منطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل .
وتأتي تلك المبادرة من منسوبي قوات أمن المنشآت؛ شكراً وعرفاناً لمن ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، وتقديرًا لتضحيات شهداء الواجب التي ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «أمن المنشآت» يقيم مائدة إفطار عن شهداء الواجب بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.