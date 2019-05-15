بالصور.. «أمن المنشآت» يقيم مائدة إفطار عن شهداء الواجب بالمدينة المنورة

أقامت قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، مائدة إفطار صائم على نية شهداء الواجب بالقطاع لزوار المسجد النبوي في هذا الشهر الفضيل.

جاء ذلك بتوجيه من قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي، ومتابعة من قائد منطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل .

وتأتي تلك المبادرة من منسوبي قوات أمن المنشآت؛ شكراً وعرفاناً لمن ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، وتقديرًا لتضحيات شهداء الواجب التي ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن.