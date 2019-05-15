بالصور.. إفطار جماعي للمسنّين من «سيدات أعمال جازان»

نظَّمت غرفة جازان ممثلة بلجنة سيدات الأعمال، الإفطار الجماعي الأول للآباء المسنّين، بحضور عدد من المسؤولين وسيدات الأعمال بالمنطقة.

جاء ذلك ضِمن البرامج والأنشطة التي تُنَفّذها اللجنة في شهر رمضان المبارك بمشاركة المسنين وكبار السن بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بجازان، حيث تناول الجميع وجبة الإفطار، ثم تجاذَبَوا أطراف الأحاديث الودية.

واستمع عضوات اللجنة، إلى شرح واف عن الخدمات التي تقدمها الدار من الرعاية والاهتمام الاجتماعي والإنساني الذي يناله النزلاء الدائمون ممن تمنعهم ظروفهم الصحية والاجتماعية من مغادرة الدار والمكوث لسنوات طويلة داخلها، وانتقل الحضور لزيارة المقعدين على أسرتهم البيضاء في الأجنحة الخاصة بهم وتقديم باقات الورد والهدايا التذكارية لهم وكذلك هدايا للعاملين على خدمتهم من العمالة الوافدة.

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كما زار وفد لجنة سيدات الأعمال أقسام الدار، واطلع على كافة مرافقها؛ ما ترك أثرًا كبيرًا في نفوس جميع المشاركين في الإفطار من المسنين؛ حيث تَخَلّلته أنشطة ترفيهية وترويحية.

وأكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عائشة الشبيلي، أهمية الدور التطوعي في العمل الإنساني، وحجم الانخراط فيه، كونه رمزًا من رموز تقدم الأمم وازدهار مجتمعها، ومطلبًا من متطلبات الحياة المعاصرة، مشيرة إلى دور بعض الأجهزة الرسمية ودور المستشفيات وما تقوم به، لكنه لن يكون كافيًا من دون المشاركة الاجتماعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية والتي تساهم في عمليات التنمية .

وقالت الشبيلي، إننا كلجنة نسعى من خلال زياراتنا لاحتضان المرضى وكبار السن بالحب والمودة ولنرسم على شفاههم وقلوبهم حب المجتمع ونشعرهم بوقفته معهم، وخاصة لمن كانوا منذ زمن يعانون الأمرَّين الألم والوحدة، مشيره إلى أن هذه الزيارة هي باكورة الزيارات في شهر رمضان المبارك، وستتبعها زيارات كثيرة، وقدمت شكرها لمدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بجازان خالد محمد، وكافة العاملين بالدار .