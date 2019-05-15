البنوك السعودية توضح ضوابط التسوق الإلكتروني الآمن

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، ضوابط السلامة للتسوق من المتاجر الإلكترونية.

وأضافت اللجنة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه لضمان الشراء عبر التسوق الإلكتروني بشكل آمن؛ يجب الحرص على الشراء من مواقع شهيرة ومجربة، وعدم المغامرة بالشراء من موقع غير معروف. وإذا كان الموقع سعوديًّا يُفضَّل التأكد من أنه موثق بشعار «معروف».

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ونوهت لجنة التوعية المصرفية، بضرورة تأكد المشتري من أن الموقع الذي يريد الشراء منه يبدأ بأحرف «https» وفيه علامة قفل، مع ملاحظة تقييم المشترين الآخرين للموقع أو للسلعة؛ لكونه يعطي نظرة جيدة عن الموقع مثل التقييمات الملحوظة على المواقع.

وأكدت اللجنة أن كثرة المستخدمين للموقع أو مستهلكي السلعة، تتجاوز أهميتها التقييم نفسه، مع الحرص على قراءة تقييمات المستخدمين ممن أشتروا المنتج، خاصةً أن بعض مواقع التسويق الإلكتروني، تبيِّن ما إذا كان كاتب التعليق على المنتج اشتراه بالفعل، أم لم يشتره من الأساس.

وأشارت لجنة التوعية المصرفية إلى أهمية معرفة كل شيء مكتوب عن السلعة من مواصفات ومقاييس، وعدم الاكتفاء بالحكم على الصور فقط، مع اتصال المشتري فورًا على الموقع في حالة وجود أي شك لديه بشأن معيار المصداقية.