محافظ أحد المسارحة يتفقد مشاريع مركز الحكامية

زار محافظ أحد المسارحة، عبدالله محمد الريثي، اليوم الثلاثاء، مركز الحكامية، يرافقه رئيس المركز علي بن حسن العواجي ورئيس بلدية المضايا المهندس علي أحمد عطيف.

ووقف الريثي، على احتياجات بعض القرى من المشاريع الخدمية، وسفلتة الشوارع، كما قام بجولة خاصة لمشروع طريق «المضايا – الصوارمة»، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس بلدية المضايا، عن المشاريع المنفذة لقرى المركز ومنها الملاعب المنشأة شرق المضايا ومدخل قرية الصوارمة، ومدخل المضايا من ناحية مدينة جازان ومدخلها من ناحية المحافظة.

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وأكد الريثي أن المحافظة ممثلة بمركز الحكامية تسعى إلى حل مشكلات القرى التابعة للمركز، في ضوء الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنه سيتم بحث كافة المشاكل التي تعانيها القرى، والعمل على سرعة تقديم الخدمات والمساندة.

وأوضح الريثي أن الجولة جاءت إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وحرصهما الدائم على سرعة إنهاء المشاريع المتعثرة؛ ليستفيد المواطنون منها، مثمنًا الجهود المبذولة من المركز والبلدية، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود واستمرار متابعة تلك المشاريع بما يضمن إنجازها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وكان محافظ أحد المسارحة استقبل رئيس مركز الحكامية وعدداً من مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي بالمركز واطلع على أهم المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، مؤكداً أهمية ترتيب الأولويات والمتابعة المستمرة لتلك المشاريع.