وزراء الداخلية العرب يستنكرون الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط بالسعودية

أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد وشجبه البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة.

وعبر المجلس، في بيان، عن إدانته -بكل حزم- هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته، بما لا يدع مجالًا للشك، الولاءات الحقيقية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدًا تضامنه التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب.

وأيدت الأمانة العامة للمجلس كل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرةً كل التقدير سعيها الدائم إلى نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

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وكانت شركة «أرامكو» السعودية أصدرت، أمس، الثلاثاء، بشأن الاستهداف الذي تعرضت لها محطتا الضخ البترولي التابعتان للشركة بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وذكر بيان الشركة: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ 8 و9 (...) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».

وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات، وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة هذا الحادث».