تحديد شروط وإجراءات الحصول على إقامة مميزة.. خلال 90 يومًا

يعكف مركز الإقامة المميزة، على استكمال اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة، خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.

يأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، وسيقوم المركز، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية ، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

وقرر مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، الموافقة على نظام الإقامة المميزة.

وفي جلسته التي عقدها، مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرر المجلس الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ..