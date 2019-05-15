وكيل إمارة الباحة يوزع وجبات الإفطار على طريق الملك فهد

شارك وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية صالح محمد القلطي، الفريق الكشفي التطوعي بالمنطقة برئاسة المهندس جديع بن حزام القحطاني في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين على طريق الملك فهد بمدخل عقبة الباحة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة شايق بن محمد آل شايق، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة ومدير الجمعية وأعضاء من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقد نفذ الفريق برنامج إفطار صائم بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالباحة بمدخل عقبة الباحة؛ وذلك بمساعدة وتسهيل من قبل إدارة مرور المنطقة؛ حيث تم توزيع 300 وجبة إفطار صائم.

كما تم توزيع الوجبات بأسلوب منظم من قبل أعضاء الفريق، واستفاد منها الصائمون المغادرون إلى محافظة المخواة، والقادمون إلى مدينة الباحة. وفِي ختام البرنامج، قدم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة، وقدم شكره للفريق على الجهود المبذولة في تفعيل برامج شهر رمضان المبارك.