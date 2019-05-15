وقع حريق بمبنى مكون من 21 دورا بحي الششة في مكة المكرمة، أمس، وتم إخلاء كل المعتمرين بلا إصابات. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف أنه «عند الـ4 وثلاثين دقيقة، أمس، ورد بلاغ بوقوع حادث حريق في مبنى بحي الششة، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مضخة تقع في بدروم فندق سكني مكون من 21 دورا يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة، وجرى إخلاء المعتمرين وإخماد النار، ولم تحدث أي إصابات في الأرواح، إذ جرى الاطمئنان على وضعهم». وأضاف، أن «فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء معتمرين من حريق بششة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.