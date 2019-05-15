السعودية اليوم / البياهي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة



جدة 9 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

رفع أحمد بن سعيد البياهي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموالملكي الأمير

وعبر البياهي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله -.

وثمن البياهي دعم ومساندة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، عاداً الترقية وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية، ودافعًا لبذل المزيد من الجهود في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتوجيهات معالي وزير الإعلام.

// انتهى //

04:14ت م

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جدة 9 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسرفع أحمد بن سعيد البياهي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير عام فرع الإعلام الخارجي بجدة.وعبر البياهي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله -.وثمن البياهي دعم ومساندة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، عاداً الترقية وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية، ودافعًا لبذل المزيد من الجهود في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتوجيهات معالي وزير الإعلام.// انتهى //04:14ت م0281

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