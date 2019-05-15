جدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة ، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 14 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة و ثلاث جرائم خارج منطقة مكة المكرمة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements // انتهى // // للصحف // 02:14ت م 0278





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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي لتورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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