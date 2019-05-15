السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا



الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض اليوم, صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا.

وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, كما قام ممثلو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتقديم عرض مرئي يتضمّن جهود البرنامج السعودي في تنمية وإعمار اليمن .

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