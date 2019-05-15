2019-05-15

فيديو.. هذه أبرز محاور الدور المجتمعي للنخب في ظل الأزمات

متابعات الخليج 365 - الرياض

عُقدت مساء يوم أمس الثلاثاء، في مركز الدراسات العربية الروسية بالشراكة مع منتدى الخبرة السعودي، ندوة علمية بعنوان “الدور المجتمعي للنخب في ظل الأزمات”.

وألقى الندوة الدكتور عبدالرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة المنتدى، فيما أدار الندوة عضو مجلس الإدارة بالمنتدى اللواء طيار ركن عبد الله غانم القحطاني، وإشراف رئيس مركز الدراسات العربية الروسية وعضو مجلس إدارة المنتدى الدكتور ماجد التركي ورئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري.

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وحضر الندوة جمع من المتخصصين في هذا المجال وأعضاء المنتدى والمهتمين بالشأن الإعلامي والمجتمعي.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور أبدع في طرحها المحاضر عن دور النخب المجتمعية في إدارة الأزمات كجزء من الدور المجتمعي في إدارة الأزمات ووضع الحلول الناجحة لها وفق مصلحة المجتمع، حيث ذكر الدكتور الهيجان أنواع النخب وأهمية وجودها ودورها في تشكيل رأي عام مستنير.

وعقب ذلك فتح المجال للأسئلة والنقاش الذي كان له دور في نجاح وتميز هذه الندوة.

واختتمت الندوة بالشكر للجميع على المشاركة والحضور، ثم التقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.