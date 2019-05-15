شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: استهداف محطتي النفط عمل إرهابي جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية باستخدام طائرتين «درون» بدون طيار أمس (الثلاثاء).

وقال السلمي: «إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملاً إرهابياً جباناً يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الإسترايجية للعالم، كما يأتي مباشرة بعد حادثة استهداف أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً».

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

وأعرب السلمي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنياً وعسكرياً وفكرياً، مثمناً عالياً مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.