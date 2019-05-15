«الحج» : رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين للعمرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص الرابط الجديد «https://qtumra.haj.gov.sa» لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: «https://qatariu.haj.gov.sa»، الذي كان خُصص للغرض ذاته. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص الرابط الجديد «https://qtumra.haj.gov.sa» لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: «https://qatariu.haj.gov.sa»، الذي كان خُصص للغرض ذاته. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.

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