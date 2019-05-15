شكرا لقرائتكم خبر عن 90 يوماً لتحديد شروط حصول غير السعودي على إقامة مميزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس (الثلاثاء) بالموافقة على نظامه، حدد مركز الإقامة المميزة، 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة. وسيقوم المركز، الذي يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 3 أشهر ويعد الجهة الوحيدة المختصة، بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس (الثلاثاء) بالموافقة على نظامه، حدد مركز الإقامة المميزة، 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة. وسيقوم المركز، الذي يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 3 أشهر ويعد الجهة الوحيدة المختصة، بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

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