شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: عمل إجرامي بغيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

دان الأزهر، بشدة استهداف محطتي ضخ للبترول في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض. وأكد الأزهر، في بيان له أمس (الثلاثاء)، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

من جهته، دان مفتي لبنان عبداللطيف دريان العدوان الإجرامي على منشآت نفطية في المملكة، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يخدم أعداء العرب والمسلمين ويشكل حلقة من حلقات استهداف دور المملكة العربية السعودية ورسالتها الإسلامية ودورها الإنساني في خدمة قضايا المنطقة.