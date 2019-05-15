شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية: عمل إرهابي تخريبي جبان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عواصم)أدانت البحرين، الكويت، مصر، فلسطين، لبنان، اليمن، جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة، واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة الذي استهدف محطتي ضخ النفط في محافظتي الدوادمي وعفيف في المملكة. واعتبرت أن العمل إرهابي وتخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة ويزيد حدة التوتر في المنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويؤكد في الوقت ذاته نية من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي. وأكدت الدول وقوفها إلى جانب المملكة ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها.
وشددت على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف الدولي للتصدي بكل حزم وصرامة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
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