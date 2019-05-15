شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: اعتداء حوثي آثم لن ينال من المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجمات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية، واستهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، مما أدى إلى خسائر مادية محدودة. ووصف الزياني تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجمات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية، واستهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، مما أدى إلى خسائر مادية محدودة. ووصف الزياني تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

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