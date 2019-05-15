شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء»: الإرهاب الداعشي أو الحوثي يزيد الوطن صلابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة العمل الإرهابي التخريبي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب تابعتان لشركة أرامكو دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة العمل الإرهابي التخريبي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب تابعتان لشركة أرامكو السعودية ، بواسطة طائرات مفخخة بدون طيار. وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها: «إن المملكة ستظل يداً حاصدة للإرهاب أياً كانت جماعاته أو الجهة التي تقف خلفه، وإن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المملكة بقيادتها وشعبها الذي يقف بكل قوة وتماسك خلف قيادته؛ إلا صلابة وإصراراً في مواجهة الإرهاب؛ سواءً الإرهاب الداعشي أو الحوثي المدعوم من إيران، أو غير ذلك من المسميات والجماعات والمنظمات الإرهابية».



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