شكرا لقرائتكم خبر عن «العالم الإسلامي»: عمل إجرامي يعكس حقد التنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالمملكة باستخدام طائرات بدون طيار. دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالمملكة باستخدام طائرات بدون طيار. وأكدت في تصريح للأمين العام للرابطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الدكتور محمد العيسى، أن هذه الأعمال الإجرامية تعكس مستوى ما تحمله التنظيمات الإرهابية من حقد وفساد، وأن ذلك لن يزيد المملكة إلا تصميماً على نهجها القويم وعزيمة على مواجهة قوى العبث والشر كافة بما هُديت إليه من حكمة وبصيرة وما مكنها المولى سبحانه من قوة ومنعة.



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