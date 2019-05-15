شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يشاركان رجال الأمن الإفطار في الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان أمس (الثلاثاء)، رجال الأمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام تقديراً لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، بحضور الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار وعدد من القيادات المدنية والعسكرية. وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في المسجد الحرام وللشباب السعودي المتطوع كافة على الجهود التي يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام. واطلع الأمير خالد الفيصل على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعاً لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.

شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان أمس (الثلاثاء)، رجال الأمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام تقديراً لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، بحضور الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار وعدد من القيادات المدنية والعسكرية. وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في المسجد الحرام وللشباب السعودي المتطوع كافة على الجهود التي يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام. واطلع الأمير خالد الفيصل على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعاً لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.

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