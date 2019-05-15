شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان: دعم ولي العهد لـ«التاريخية» حرص على مقدرات الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، شكره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نظير دعمه ترميم مباني جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال. وأكد أن الدعم السخي من ولي العهد يأتي من منطلق حرصه على مقدرات الوطن التاريخية ذات القيمة الثقافية، والحفاظ على التاريخ لتبقى شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة، تحقيقاً للرؤية الطموحة 2030، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وقال الأمير بدر بن سلطان: «يُشرفني أن أرفع لسموكم الكريم خالص الشكر وعظيم الامتنان نظير دعمكم بمبلغ 50 مليون ريال، لترميم مباني جدة التاريخية». من جهة ثانية، دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس الأول (الإثنين)، مشروع الوقف العلمي والطبي في جامعة جدة، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان. وقال الدكتور الحميدان: «إن الوقف ينطلق في أصوله من الحضارة الإسلامية العريقة تلك الحضارة التي اهتمت بالعطاء ونفع المجتمع ولم تقتصر على الجانب الديني فقط، بل اهتمت بالنفع المتعدي والأثر الاجتماعي، فخصصت أوقافاً علمية لدعم العلم وأهله في مختلف فنونه وقد ظهرت نتائجها في التقدم العلمي في ذلك الوقت».



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