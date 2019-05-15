شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يكرم 293 حرفياً وحرفية.. السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، يشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد السبت القادم، حفلة جمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكة المكرمة (حرفية) السنوي لتخريج 293 حرفياً وحرفية يمثلون الدفعة التاسعة من خريجي حرفية 2019. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى القرشي، أن هذا الاحتفال والذي يصاحبه معرض للحرفيين والحرفيات، سيكون أبرز ضيوفه «حرفيات منطقة الباحة» واللاتي يمثلن مجلس شباب منطقة الباحة، ضمن معرض المنتجات والصناعات اليدوية، فيما تطلق 6 علامات تجارية لمنتجات وصناعات يدوية وتراثية ومجوهرات الفضة التي تعبر عن تراث وثقافة المملكة لرائدات الأعمال بعد أن تجاوزن التدريب والتأهيل لخوض تجربة السوق نحو الاستثمار الحرفي.

ولفت إلى أن الحفلة ستشهد توقيع «حرفية» اتفاقيات شراكة لتحقيق نقلة نوعية للجمعية في إطار التحول الوطني 2020 المتضمن نوعية تدريب المهن والحرف والصناعات اليدوية نحو الاستثمار الحرفي.

الأمير مشعل بن ماجد