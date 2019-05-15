شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي لقيادات أمانة العاصمة المقدسة: حاسبوا كل مقصِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

حث وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، قيادات ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمشاركة بأفكارهم لرفع وتطوير جودة الخدمات، مشدداً في الوقت نفسه على محاسبة كل مقصِّر. ونوَّه خلال لقاء مفتوح عقده أمس الأول مع قيادات ومسؤولي الأمانة، إلى ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات، وإشراك القطاع الخاص، والتعاون والتشاركية مع الجهات الحكومية، ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين المشهد البصري بمعالجة ظاهرة العشوائيات، مؤكداً دعمه الكامل وثقته غير المحدودة في منسوبي الأمانة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار. وناقش اللقاء الذي اتسم بالصراحة والشفافية موضوعين رئيسين في القطاع البلدي، هما «الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام، وأفكار تطوير العمل بإبداع». ووقف الدكتور القصبي على «نظام متابعة النظافة الذكي»، الهادف لتطبيق وتنفيذ الخدمات، ومعالجة الملاحظات، والاستجابة للبلاغات بكل دقة، إضافة إلى تقديم أعلى معدلات ومستويات النظافة خلال موسم الحج لتأمين صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، والمواطنين والمقيمين في الأراضي المقدسة. وتابع أعمال مختلف الإدارات المتفرِّعة من النظام، كما تفقد القصبي أجهزة التتبع الذكية المزودة بشرائح بيانات تثبت في كافة المعدات.

من جانبه، أكد أمين العاصمة المقدسة أن النظام يضمن تطبيق غرامات على المقاولين في حال عدم إنجاز ومعالجة المخالفات المرصودة، عبر عدد من القنوات.