شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: حريق «الربوة» يصيب 10 أشخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أصاب حريق شب في بناية سكنية في حي الربوة، 10 أشخاص، فيما أخلي المبنى بالكامل بعد انتشار الأدخنة في أروقته. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ بمحافظة جدة تمكنت أمس (الثلاثاء) من إخلاء المبنى المكون من 4 أدوار بعد نشوب الحريق في الدور الثالث، وذلك عن طريق سيارة السلالم والسلالم اليدوية والداخلية للبناية. ولفت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من الوصول إلى مصادر اللهب وإخماد الحريق، الذي نتج عنه إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء ورجال، مؤكداً نقل 4 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أسعفت 6 حالات في موقع الحادثة، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها للبحث عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

أصاب حريق شب في بناية سكنية في حي الربوة، 10 أشخاص، فيما أخلي المبنى بالكامل بعد انتشار الأدخنة في أروقته. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ بمحافظة جدة تمكنت أمس (الثلاثاء) من إخلاء المبنى المكون من 4 أدوار بعد نشوب الحريق في الدور الثالث، وذلك عن طريق سيارة السلالم والسلالم اليدوية والداخلية للبناية. ولفت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من الوصول إلى مصادر اللهب وإخماد الحريق، الذي نتج عنه إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء ورجال، مؤكداً نقل 4 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أسعفت 6 حالات في موقع الحادثة، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها للبحث عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

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