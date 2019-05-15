شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف مدرسي «صينية» و«عربية» بجامعة الطائف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)أعلنت جامعة الطائف، أمس (الثلاثاء)، عن حاجتها لشغل وظائف «مدرس لغة» بسعوديين فقط، وذلك لتدريس اللغة الصينية (ذكور وإناث)، وكذلك لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها (ذكور فقط)، بالمستويين السادس والخامس. وأوضحت الجامعة أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، ويستمر حتى الأربعاء 17 رمضان الجاري، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني (www.tu.edu.sa).
وبينت الجامعة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على موقع الجامعة الأحد 20 شوال القادم.
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