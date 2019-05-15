شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إطاحة تشكيل عصابي نفذ 17 سرقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة، بتشكيل عصابي ضم 5 جناة يمنيين نفذوا 17 حادثة سرقة وسلب تحت تهديد السلاح. أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة، بتشكيل عصابي ضم 5 جناة يمنيين نفذوا 17 حادثة سرقة وسلب تحت تهديد السلاح. وحسب المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، بعد توفر الأدلة على تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة وسلب تحت تهديد السلاح، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 14 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة و3 جرائم خارج منطقة مكة المكرمة، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة: إطاحة تشكيل عصابي نفذ 17 سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.