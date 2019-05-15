شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إغلاق مصنع أثاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

دهم مراقبو بلدية غرب الطائف الفرعية بمشاركة الدفاع المدني، بدروم منزل في حي العقيق حوَّله مخالفون إلى مصنع مخالف للأثاث (مجالس، وستائر)، واتضح عدم وجود تصريح نظامي، مع وجود خطورة عالية بالموقع نتيجة عدم توفر اشتراطات السلامة، والضجيج المزعج للسكان نتيجة أعمال النجارة المصاحبة.

وأغلق مراقبو البلدية على الفور المصنع، فيما ضبطوا 9 عمال مخالفين، وتحفظوا على 4 مولدات وماكينة خياطة، وتم تحرير محضر مشترك بالواقعة.