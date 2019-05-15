السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
وأضاف بأنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، توفرت الأدلة على تورط المتهمين بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 14جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي نفسه داخل محافظة جدة إضافة إلى 3 جرائم خارج منطقة مكة المكرمة.
وتم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقهم، إذ تعلن شرطة منطقة مكة المكرمة عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تشكيل عصابي ارتكب 14 جريمة سرقة وسلب في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.