القبض على تشكيل عصابي ارتكب 14 جريمة سرقة وسلب في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، بحسب ما أوضحه المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي

وأضاف بأنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، توفرت الأدلة على تورط المتهمين بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 14جريمة بالنمط والسلوك الإجرامي نفسه داخل محافظة جدة إضافة إلى 3 جرائم خارج منطقة مكة المكرمة.

وتم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقهم، إذ تعلن شرطة منطقة مكة المكرمة عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.