مواطنون عن نظام الإقامة المميزة : وعد النهضة الاقتصادية يتحقق

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد مواطنون بقرار موافقة مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الإقامة المميزة، مُؤكدين أنه سيُساهم في النمو الاقتصادي للمملكة وسيوفر العديد من فرص العمل، كما سيوقف تحويلات الأموال إلى الخارج.

ورأى نايف أنه نظام مميز لاستقطاب رؤوس الأموال، وهذا النظام هو الحل لتعزيز الاستثمار والقضاء على التستر.

وأكّد محمد الدوسري أن الجرين كارد ساهم في نمو اقتصاد العديد من الدول الأجنبية، وسيُساهم في نمو الاقتصاد السعودي تحت مسمى الإقامة المميزة.

وعلّقت ريم بنت فهد بالقول: يمكن يتساءل البعض عن أهلية مَن يستحقون الاشتراك في نظام الإقامة المميزة وهو طبعًا موضوع ضمن شروط معينة ولرجال الأعمال لأنه لا يشمل الموظفين الأجانب العاديين يعني البلد راح يستفيد من كل إقامة مميزة راح يتم إصدارها”.

إيقاف تحويل الأموال للخارج:

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وشدّد طلال بن خالد على أن تسرب الأموال لخارج المملكة سينتهي مع البدء في نظام الإقامة المميزة ستمنح للأجنبي الاستثمار الداخلي بدلًا عن تحويل الأموال خارج المملكة.

وقال محمد أبو صالح: إن كثيرًا من المقيمين يستفيدون منها شاهدوا أغلب الورش والمحلات أصحابها أجانب ويدفعون مبالغ للكفيل من باب التستر الآن سيجلب المقيم أطفاله ويعمل بوضوح ويجعل أمواله تدور داخل البلد ولمصلحة البلد وستكون أسرته معه حيث سيقل التحويل للخارج كثيرًا”.

ووصفت ريما القرار بأنه: وعد النهضة الاقتصادية يتحقق.

يعزز التنافسية:

وفي وقت سابق، أكّد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن نظام الإقامة المميزة سيُعزز من التنافسية، ويُمكّن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية.

وأوضح القصبي في مقطع فيديو نشرته قناة العربية أن نظام الإقامة المميزة سيُمكن غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفقًا للأنظمة الموجودة بالمملكة، كما سيمكنهم من معاملات شراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون هذا المستثمر أمام المجتمع التجاري، مما يحُدّ من التستر والاقتصاد الخفي.

وشدّد وزير التجارة والاستثمار على أن هذه الممارسة عالمية، والمملكة تستهدف نوعية معينة من حاملي هذه الإقامة ليكونوا إضافة نوعية بما لا يزاحم السعوديين من أبناء الوطن.