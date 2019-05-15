باطرفي لـ”المواطن”: إيران تستغلّ عبيدها للإرهاب وأي تهاون سيدفع ثمنه العالم

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - علي شيبان

أكّد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور خالد محمد باطرفي، أن استهداف محطتي ضخ بترول تتبع شركة أرامكو السعودية، اعتداء يُؤكد أن إيران تعني ما تردده من تهديدات بضرب المصالح والمنشآت النفطية والممرات البحرية في المنطقة ردًا على العقوبات الأمريكية.

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وأضاف باطرفي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن استهداف هذه المواقع يأتي على إثر تخريب أربعة سفن نقل نفطية في المياه الاقتصادية لإمارة الفجيرة بالقرب من مضيق هرمز، موضحًا أن إيران التي تجبن عن المواجهة المباشرة تستغل عبيدها العرب بالمنطقة للقيام بالأعمال الإرهابية المطلوبة، وهذا يضع المجتمع الدولي مجددًا أمام مسئوليته في مواجهة هذه التحديات للأمن والسلم العالمين.

وتابع المحلل السياسي أن البيانات والتصريحات بالإدانة الأممية لم تعُدْ تُجدي أمام جرائم إيران، وبات على هذه الدول أن تستصدر من مجلس الأمن قرارات حازمة وحاسمة تعيد العقوبات الدولية السابقة، والتي رفعت بعد الاتفاق النووي، وتضع كل مَن له يد في هذه الأعمال كالحرس الثوري وحزب الله وميليشيا الحوثي وغيرهم من أذرع الفتنة والإرهاب على قائمة الإرهاب وتطبق عليهم العقوبات المترتبة.

وأشار باطرفي إلى أن أي تقصير وتهاون سيدفع ثمنه الاقتصاد الدولي الذي سيعاني من نقص إمدادات النفط، وارتفاع تكلفة التأمين على الناقلات وتهديد الممرات البحرية.