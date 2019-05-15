الغذاء والدواء تحذر من شامبو أطفال خطير: تخلصوا منه

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مساء أمس الثلاثاء، من شامبو أطفال خطير صحيًا لاحتوائه على نسبة عالية من مادة 1,4-Dioxane بمعدل يتجاوز الحد المسموح به.

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وقالت الغذاء والدواء إنها سحبت عينات من منتجات شامبو Flemingo Baby Shampoo المتداولة في الأسواق المحلية لتحليلها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج المُصنع في الهند برقم تشغيلة 01 وتاريخ صلاحية 01/2020 على نسبة عالية من هذه المادة، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

وشدّدت الغذاء والدواء على ضرورة عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لدى المستهلكين.