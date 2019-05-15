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الغذاء والدواء تحذر من شامبو أطفال خطير: تخلصوا منه
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مساء أمس الثلاثاء، من شامبو أطفال خطير صحيًا لاحتوائه على نسبة عالية من مادة 1,4-Dioxane بمعدل يتجاوز الحد المسموح به.
وقالت الغذاء والدواء إنها سحبت عينات من منتجات شامبو Flemingo Baby Shampoo المتداولة في الأسواق المحلية لتحليلها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج المُصنع في الهند برقم تشغيلة 01 وتاريخ صلاحية 01/2020 على نسبة عالية من هذه المادة، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.
وشدّدت الغذاء والدواء على ضرورة عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لدى المستهلكين.
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