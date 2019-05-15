2019-05-15

فيديو.. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان سابقًا عن نظام الإقامة المميزة ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء سابق له مع قناة العربية في أبريل 2016، عن نظام الإقامة المميزة.

وقال ولي العهد في مقطع فيديو متداول للحوار : عملنا خلال الفترة الماضية بشكل مُوسّع على ما هي الإيرادات التي تستهدفها الحكومة السعودية، ووصلنا إلى أكثر من 70 بندًا، واستهدفنا فقط ربع البنود في الإيرادات الإضافية التي لا يوجد لها تبعات سياسية أو مُفرطة في التضخم أو تبعات اجتماعية، وأحد بنودها الجرين كارد”.

Advertisements

وتابع ولي العهد: الجرين كارد له فوائد؛ لأن لدينا العديد من الأجانب يعيشون فترات طويلة في السعودية 10 سنوات أو 20 سنة، بل بعضهم شبه مُستوطن داخل المملكة، وهؤلاء لا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب إلى الخارج، بينما هم يُفضلون أن يكونوا جزءًا من الاقتصاد”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: فإذا أعطيناهم جزءًا من الحقوق في الحياة، وفي الاستثمار، وفي التحرك، والحقوق في التحرك داخل السعودية فسوف يعطي رافدًا قويًا جدًا لإيرادات الدولة وسوف يدعم الاقتصاد السعودي بشكل قوي جدًا وسوف يخلق الكثير من الفرص.

وردًا على سؤال “متى تتوقع أن يتم تطبيق النظام”، أجاب ولي العهد: خلال الخمس سنوات القادمة.