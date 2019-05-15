شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير التجارة والاستثمار عن نظام الإقامة المميزة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر.

وأضاف في تصريح صحفي إثر صدور قرار مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، بالموافقة على نظام الإقامة المميزة أن نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحاً أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر، ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله