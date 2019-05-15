رابط جديد لمعتمري قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت وزارة الحج والعمرة الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظرا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق، الذي خصص سابقا لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.