إصابة 10 أشخاص في حريق مبنى بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب 10 أشخاص بعد نشوب حريق في مبنى مكون من أربعة أدوار بمحافظة جدة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلائه بعد انتشار الأدخنة في أروقته، بحسب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان.

وأكد أن بين من تم إخلاؤهم أطفالا ونساء حالت الأدخنة الكثيفة التي غطت أرجاء المبنى من الداخل من خروجهم إلى مناطق آمنه لتتدخل فرق الإنقاذ في عمليات إخلاء سريعة من جهات عدة وبأكثر من وسيلة وآلية كانت بالموقع، لتنجح في إخلاء المبنى عن طريق النوافذ، مستخدمة سيارة السلالم وكذلك السلالم اليدوية بينما شرعت فرق أخرى في إخلاء الأدوار الأرضية عن طريق السلالم الداخلية.