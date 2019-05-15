السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة
أعلنت أمانة جدة أنها رخصت 430 بسطة رمضانية وفق الإجراءات والشروط التي اعتمدتها، فيما كشفت عن رصدها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 154 بائعا مخالفا، إضافة إلى إتلاف 185 بسطة عشوائية.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة جدة أنه تم ترخيص 92 بسطة في جدة التاريخية و 87 في نطاق بلدية جدة التاريخية، إضافة إلى 58 في نطاق بلدية المطار و58 أخرى في نطاق بلدية الصفا.
ويتيح الترخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة وفق الاشتراطات المعتمدة، من بينها المعجنات والتمور والبليلة، إضافة إلى الكبدة والحلويات الشعبية، والمأكولات والمشروبات الرمضانية، إضافة إلى البخور والعود والإكسسوارات، والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية.
وأشارت الأمانة إلى إلغاء عدد من المواقع التي كانت معتمدة في الخطة السابقة، شملت شارع قابل والعلوي إضافة إلى الشونة وبرحة نصيف، فيما أبقت على مواقع باب مكة وبرحة الحسون وباب شريف، وكذلك ساحة الجفالي وساحة القطار، كما أضافت موقعين بديلين في الخاسكية.
شروط إصدار رخصة بسطة بائع متجول:
- إنشاء حساب مستخدم لبوابة الخدمات الالكترونية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- ألا يكون موظفا حكوميا
- شهادة صحية للمتقدم سارية المفعول
- ألا يكون للمتقدم رخصة محل
كانت هذه تفاصيل خبر 430 بسطة رمضانية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.