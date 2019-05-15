430 بسطة رمضانية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أعلنت أمانة جدة أنها رخصت 430 بسطة رمضانية وفق الإجراءات والشروط التي اعتمدتها، فيما كشفت عن رصدها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 154 بائعا مخالفا، إضافة إلى إتلاف 185 بسطة عشوائية.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة جدة أنه تم ترخيص 92 بسطة في جدة التاريخية و 87 في نطاق بلدية جدة التاريخية، إضافة إلى 58 في نطاق بلدية المطار و58 أخرى في نطاق بلدية الصفا.

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ويتيح الترخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة وفق الاشتراطات المعتمدة، من بينها المعجنات والتمور والبليلة، إضافة إلى الكبدة والحلويات الشعبية، والمأكولات والمشروبات الرمضانية، إضافة إلى البخور والعود والإكسسوارات، والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية.

وأشارت الأمانة إلى إلغاء عدد من المواقع التي كانت معتمدة في الخطة السابقة، شملت شارع قابل والعلوي إضافة إلى الشونة وبرحة نصيف، فيما أبقت على مواقع باب مكة وبرحة الحسون وباب شريف، وكذلك ساحة الجفالي وساحة القطار، كما أضافت موقعين بديلين في الخاسكية.

شروط إصدار رخصة بسطة بائع متجول: