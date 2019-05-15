وظائف مدرسي لغة صينية ولغة عربية للناطقين بغيرها في جامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلنت جامعة الطائف أمس عن حاجتها لشغل وظائف (مدرس لغة) بسعوديين فقط، وذلك لتدريس اللغة الصينية (ذكورا وإناثا)، وكذلك لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها (ذكورا فقط)، بالمستويين السادس والخامس.

وأوضحت الجامعة في إعلانها عن الوظائف الشاغرة أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ من اليوم الأربعاء ويستمر إلى الأربعاء الموافق 17 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع الجامعة الالكتروني (www.tu.edu.sa).

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واشترطت الجامعة لشغل وظيفة مدرس لغة عربية للناطقين بغيرها المستوى السادس بكلية الآداب، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في تخصص اللغويات أو اللغويات التطبيقية بتقدير لا يقل عن جيد جدا، وألا يتجاوز عمره 35 عاما عند التقديم، ويفضل أن يكون له نشر علمي في مجال التخصص، وأن يكون ملما بلغة أخرى غير اللغة العربية، وألا يكون موظفا حكوميا، كما يشترط اجتيازه اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (75)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وأوضحت جامعة الطائف أنه سيعلن عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على موقع الجامعة (www.tu.edu.sa) الأحد 20 / 10 / 1440هـ، داعية من لديه استفسار من المتقدمين أو المتقدمات إلى الاتصال على اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات.

يذكر أن جامعة الطائف بدأت في وقت سابق تفعيل مبادرتها لتدريس اللغة الصينية، وأدرجتها في الخطط الدراسية لطلابها وطالباتها، تمهيدا لبدء تدريسها في الفصل الدراسي المقبل، ضمن حزمة المقررات العامة إلى جانب اللغة الفرنسية، ضمن مبادرتها لتدريس اللغات الحية بالجامعة.

شروط الجامعة لشغل وظيفة مدرس لغة صينية (المستوى الخامس):

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

حاصلا على البكالوريوس في تخصص اللغة الصينية

بتقدير لا يقل عن جيد جدا

حاصلا على شهادة جامعية تربوية أو دبلوم تربوي

ألا يتجاوز عمره 30 عاما عند التقديم

يجتاز اختبار القدرات للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75)

يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه