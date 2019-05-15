، تدشين (منصة التوحيد التقنية) بمقر مؤسسة العنود ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف غرس التوحيد في نفوس المسلمين

برعاية الأمير سعود بن فهد عقد مساء يوم الأحد حفل تدشين (منصة التوحيد التقنية) وذلك في قاعة الأمير محمد بن فهد في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وتعنى (منصة التوحيد التقنية) بنشر أعظم واجب أمرنا الله به وهو توحيده، وغرسه في نفوس المسلمين ودعوتهم لتحقيقه.

جاء ذلك بحضور الأمير محمد بن سعود بن فهد والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بالإضافة إلى جمع من المشايخ.

فيما اطلع الحضور على المعرض المصاحب للحفل والتعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة وتم استعراض شرح مرئي تفصيلي عن المنصة والخدمات التي تقدمها وانتهى الحفل بتدشين راعي الحفل للمنصة الإلكترونية وقد تم الإشادة من قِبل الحاضرين بالخدمات الإلكترونية التي ستقدمها المنصة.

يُذكر أن المنصة تخاطب المراحل السنية المختلفة بداية من الطفولة ومرورًا بالشباب مع اختلاف المستويات العلمية والدراسات العلمية الحديثة.