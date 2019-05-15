، تجديد تكليف "الحارثي" مديرًا لإدارة التعليم المستمر بنين عامًا دراسيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، مساء أمس، قرارًا بتجديد تكليف المشرف التربوي خالد بن جميل الحارثي، مديرًا لإدارة التعليم المستمر بنين، على أن يكون التكليف للعام الدراسي 1440 هـ/ 1441هـ.

وعبّر "الحارثي" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، ومساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، على ما أولياه إياه من ثقة غالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حُسن الظن به، وأن يُسهم في تحقيق مزيدٍ من التطوير للتعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة.