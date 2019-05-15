، أمين الجالية اليمنية يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على محطتي النفط بالدوادمي وعفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وقوف الشعب اليمني بجوار المملكة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أدان الأمين العام للجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، الهجوم الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه عصابات التمرد الحوثية الإرهابية ذراع إيران لضرب الأمة العربية، باستهداف محطتي ضخ النفط التابعة لشركة أرامكو في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة الرياض.

وفي التفاصيل، أكد أمين عام الجالية في تصريح صحفي لـ (الخليج 365) وقوف أبناء الجالية اليمنية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف رادعة حيال هذه الجرائم الإرهابية الجسيمة واتخاذ إجراءات صارمة لوقف إرهاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في سعيها لتهديد الأمن العربي.

واعتبر باهميل أن أبناء الجالية وكل أبناء الشعب اليمني براء من كل تصرفات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وان كل ما تقوم به الميليشيات الحوثية في استهداف أمن واستقرار المملكة محل إدانة شديدة من الجالية والشعب اليمني.

وقال: سيظل أبناء الجالية اليمنية يقدرون ويثمنون مواقف أشقائهم بالمملكة العربية السعودية مع أبناء الجالية وأبناء الشعب اليمني، مؤكدًا أن المواقف التي يسطرها أبناء المملكة العربية السعودية وجنوبها داخل التراب اليمني وحمايتهم لأمن اليمن والمملكة مواقف تستحق منا كل التقدير والاحترام.

وشدد على أن أمن اليمن من أمن المملكة العربية السعودية ولن يقبل أبناء الجالية يومًا أي تهديد يمس الأمن المشترك، لافتًا إلى أن الخطر الذي تمثله الميليشيات الانقلابية على أمن المنطقة العربية يستدعي موقفًا صريحًا وعاجلاً من المجتمع الدولي في كبح جماح هذه الجماعة الإرهابية التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم العربي والإقليمي.

وأوضح أن الهجمات التي تقوم بها الميليشيات ضد أمن واستقرار المملكة، لن يؤثر على علاقة أبناء الجالية بالأشقاء في المملكة بل سيزيدها لحمة وارتباطًا، ضد عدو واحد يتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن ما قامت به جماعة الحوثي من استهداف لأمن المملكة يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية ويتنافى مع قيم المجتمع اليمني ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وحرمة الشهر الفضيل.