، "صحة حفر الباطن" تطلق حملة للكشف المبكر عن السكري والضغط ،

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أطلقت صحة حفر الباطن أمس حملة للكشف المبكر لداء السكري وارتفاع ضغط الدم، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك تحت شعار #صم_بصحة والتي دشنها مدير الشؤون الصحية في مديرية الشؤون الصحية، وتنفذ في المنتزهات والأسواق والمساجد وتستمر طوال رمضان.
وتأتي الحملة ضمن المشروعات التوعوية والوقائية التي تقدمها صحة حفر الباطن بأهمية التثقيف وزيادة الوعي للحد من ازدياد نسب الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومن المضاعفات المزمنة المرتبطة بهما، كما تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات التي تطرح بالأوقات المناسبة لأخذ الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.
تستمر الحملة طوال شهر رمضان المبارك وسيتم تنفيذها في المنتزهات والأسواق وعدد من المساجد وذلك من خلال وجود فريق طبي متخصص يقوم بإجراء فحص السكر وارتفاع الضغط للموجودين وتقديم النصائح التوعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية منها وتقديم نصائح طبية في الغذاء السليم، مع تحويل الحالات التي يتم اكتشافها للمراكز المتخصصة أو المستشفيات.
يُشار إلى أن صحة حفر الباطن كانت قد أطلقت مطلع الشهر الكريم عددًا من الحملات التوعوية التي تأتي تزامنًا مع الشهر الكريم وحملات أخرى تزامنت مع الأيام العالمية كالتوعية بمرض الربو وغسل اليدين.
"صحة حفر الباطن" تطلق حملة للكشف المبكر عن السكري والضغطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أطلقت صحة حفر الباطن أمس حملة للكشف المبكر لداء السكري وارتفاع ضغط الدم، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك تحت شعار #صم_بصحة والتي دشنها مدير الشؤون الصحية في مديرية الشؤون الصحية، وتنفذ في المنتزهات والأسواق والمساجد وتستمر طوال رمضان.
وتأتي الحملة ضمن المشروعات التوعوية والوقائية التي تقدمها صحة حفر الباطن بأهمية التثقيف وزيادة الوعي للحد من ازدياد نسب الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومن المضاعفات المزمنة المرتبطة بهما، كما تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات التي تطرح بالأوقات المناسبة لأخذ الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.
تستمر الحملة طوال شهر رمضان المبارك وسيتم تنفيذها في المنتزهات والأسواق وعدد من المساجد وذلك من خلال وجود فريق طبي متخصص يقوم بإجراء فحص السكر وارتفاع الضغط للموجودين وتقديم النصائح التوعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية منها وتقديم نصائح طبية في الغذاء السليم، مع تحويل الحالات التي يتم اكتشافها للمراكز المتخصصة أو المستشفيات.
يُشار إلى أن صحة حفر الباطن كانت قد أطلقت مطلع الشهر الكريم عددًا من الحملات التوعوية التي تأتي تزامنًا مع الشهر الكريم وحملات أخرى تزامنت مع الأيام العالمية كالتوعية بمرض الربو وغسل اليدين.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
01:39 AM
تنفذ في المنتزهات والأسواق والمساجد وتستمر طوال رمضان
أطلقت صحة حفر الباطن أمس حملة للكشف المبكر لداء السكري وارتفاع ضغط الدم، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك تحت شعار #صم_بصحة والتي دشنها مدير الشؤون الصحية في مديرية الشؤون الصحية، وتنفذ في المنتزهات والأسواق والمساجد وتستمر طوال رمضان.
وتأتي الحملة ضمن المشروعات التوعوية والوقائية التي تقدمها صحة حفر الباطن بأهمية التثقيف وزيادة الوعي للحد من ازدياد نسب الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومن المضاعفات المزمنة المرتبطة بهما، كما تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات التي تطرح بالأوقات المناسبة لأخذ الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.
تستمر الحملة طوال شهر رمضان المبارك وسيتم تنفيذها في المنتزهات والأسواق وعدد من المساجد وذلك من خلال وجود فريق طبي متخصص يقوم بإجراء فحص السكر وارتفاع الضغط للموجودين وتقديم النصائح التوعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقاية منها وتقديم نصائح طبية في الغذاء السليم، مع تحويل الحالات التي يتم اكتشافها للمراكز المتخصصة أو المستشفيات.
يُشار إلى أن صحة حفر الباطن كانت قد أطلقت مطلع الشهر الكريم عددًا من الحملات التوعوية التي تأتي تزامنًا مع الشهر الكريم وحملات أخرى تزامنت مع الأيام العالمية كالتوعية بمرض الربو وغسل اليدين.
، "صحة حفر الباطن" تطلق حملة للكشف المبكر عن السكري والضغط ،
المصدر : الخليج 365
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