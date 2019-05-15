- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن محترف الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قد دخل ضمن القائمة الأولية لمنتخب بلاده التي تشارك في بطولة كوبا أمريكا.
وضمت القائمة الأولية التي تم تسريبها للإعلام هناك عن انضمام 40 لاعبًا كان من بينهم اللاعب أندريه كاريلو.
وأبدى ريكاردو جاريكا في وقتٍ سابق رضاه عن المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب مع الهلال في البطولات السعودية علمًا بأنه كان رافضًا لانضمام اللاعب للهلال في الأول.
وتسير مفاوضات إدارة الهلال حتى الآن بنجاح مع وكيل اللاعب لاستمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل إذ يترقب الطرفان رد إدارة بنفيكا على عرض الهلال الجديد والبالغ نحو 15 مليون يورو لشراء بطاقته الدولية.
محترف "الهلال" في القائمة الأولية لمنتخب بلاده في كأس "كوبا أمريكا"محمد السيّد الخليج 365 2019-05-15
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن محترف الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قد دخل ضمن القائمة الأولية لمنتخب بلاده التي تشارك في بطولة كوبا أمريكا.
وضمت القائمة الأولية التي تم تسريبها للإعلام هناك عن انضمام 40 لاعبًا كان من بينهم اللاعب أندريه كاريلو.
وأبدى ريكاردو جاريكا في وقتٍ سابق رضاه عن المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب مع الهلال في البطولات السعودية علمًا بأنه كان رافضًا لانضمام اللاعب للهلال في الأول.
وتسير مفاوضات إدارة الهلال حتى الآن بنجاح مع وكيل اللاعب لاستمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل إذ يترقب الطرفان رد إدارة بنفيكا على عرض الهلال الجديد والبالغ نحو 15 مليون يورو لشراء بطاقته الدولية.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
01:45 AM
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن محترف الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قد دخل ضمن القائمة الأولية لمنتخب بلاده التي تشارك في بطولة كوبا أمريكا.
وضمت القائمة الأولية التي تم تسريبها للإعلام هناك عن انضمام 40 لاعبًا كان من بينهم اللاعب أندريه كاريلو.
وأبدى ريكاردو جاريكا في وقتٍ سابق رضاه عن المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب مع الهلال في البطولات السعودية علمًا بأنه كان رافضًا لانضمام اللاعب للهلال في الأول.
وتسير مفاوضات إدارة الهلال حتى الآن بنجاح مع وكيل اللاعب لاستمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل إذ يترقب الطرفان رد إدارة بنفيكا على عرض الهلال الجديد والبالغ نحو 15 مليون يورو لشراء بطاقته الدولية.
، محترف "الهلال" في القائمة الأولية لمنتخب بلاده في كأس "كوبا أمريكا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر محترف "الهلال" في القائمة الأولية لمنتخب بلاده في كأس "كوبا أمريكا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.