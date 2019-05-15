، محترف "الهلال" في القائمة الأولية لمنتخب بلاده في كأس "كوبا أمريكا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن محترف الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قد دخل ضمن القائمة الأولية لمنتخب بلاده التي تشارك في بطولة كوبا أمريكا.

وضمت القائمة الأولية التي تم تسريبها للإعلام هناك عن انضمام 40 لاعبًا كان من بينهم اللاعب أندريه كاريلو.

وأبدى ريكاردو جاريكا في وقتٍ سابق رضاه عن المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب مع الهلال في البطولات السعودية علمًا بأنه كان رافضًا لانضمام اللاعب للهلال في الأول.



وتسير مفاوضات إدارة الهلال حتى الآن بنجاح مع وكيل اللاعب لاستمراره في صفوف الفريق الموسم المقبل إذ يترقب الطرفان رد إدارة بنفيكا على عرض الهلال الجديد والبالغ نحو 15 مليون يورو لشراء بطاقته الدولية.