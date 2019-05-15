، شاهد.. أمانة الطائف تزيل موقع الفعاليات الرمضانية بحي اليمانية لهذا السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - هيَّأته بالكامل ثم أزالته.. والأمانة توضح: ننفذ التعليمات

قامت أمانة الطائف بإزالة الموقع الذي هيَّأته لإقامة العديد من البرامج والفعاليات الرمضانية بحي اليمانية، وذلك بعدما نفذت أعمال التنظيف والتهيئة بالكامل، وحوَّلته لموقع غير مستفاد منه، ويحوي الكثير من المركبات الخربة (الخردة) وسط ذلك الحي الذي تجاوره الكثير من الورش الصناعية.

وتفصيلاً، كانت جمعية مراكز الأحياء بالمحافظة - ممثلة في مركز حي اليمانية - قد تسلمت الموقع لإقامة العديد من البرامج والفعاليات الرمضانية، وفاجأت الأمانة المستفيدين منه، وكذلك المركز، بإزالته عبر معداتها، وأعادته لما كان عليه مسبقًا، وسط استغراب من المستفيدين، وخصوصًا الفئة الشبابية الذين حضروا مساء البارحة كالمعتاد منذ بداية رمضان للمشاركة في الدوري الرياضي الرمضاني المقام بذلك الموقع، ووجدوه موقوفًا، ومزالاً بالكامل.

وكانت "الخليج 365" قد أسهمت في توجيه الاهتمام نحو ذلك الموقع بعد أن نشرت تقارير عدة عن وضعه باعتباره مشوهًا لمنظر الحي؛ كونه يختزل الكثير من المركبات الخربة، وبات وكرًا يشكل خطورة بالغة؛ فتحركت جهود الأمانة بعد شكاوى من أهل الحي، وكذلك المطلب الذي تقدمت به جمعية مراكز الأحياء بالطائف للأمانة لاستثمار ذلك الموقع فيما ينفع، وتحويله لمنشط رياضي وترفيهي شبابي خلال شهر رمضان المبارك. وبالفعل وجَّه الأمين بتحسين المنظر الجمالي لذلك الموقع، وتهيئته.

وبدأت الفعاليات الرمضانية بذلك الموقع مع مطلع الشهر الكريم، بدعم من مركز حي اليمانية، وشملت دوريًّا في كرة القدم، وكذلك في الطائرة، وبعض المسابقات الترفيهية الأخرى، بحضور كبير، بعد إبلاغ المحافظة والأمانة بذلك. كما أنه كان يتم الاستعداد لإقامة أطول سُفرة رمضانية خلال أحد أيام الأسبوع القادم، إلا أن المشاركين والحضور وأعضاء المركز فوجئوا بالإزالة لكامل الموقع، ومنع إقامة تلك الفعاليات.

ورصدت "الخليج 365" ما حدث بوقوفها على الموقع، والاستماع لبعض من حضروا، وأفاد أحدهم بأنه قد بلغه أن سبب الإزالة والمنع شكوى وردت للأمانة من مستثمر أجنبي، يشكو فيها من الإزعاج.

ولحقيقة ذلك الأمر، والأسباب وراء الإزالة، وتواصلت "الخليج 365" مع الجهة المسؤولة، وهي "أمانة الطائف"، التي أوضحت أنها تطبق تعليمات إمارة منطقة مكة المكرمة لآليات وشروط إقامة برنامج إفطار صائم في شهر رمضان 1440هـ، وهي ضوابط عامة في المساجد والمخيمات والموائد الرمضانية والأحياء والساحات.. مشيرة إلى أنها أزالت 5 مواقع مخالفة، أطلقت برامجها دون أن تستوفي الاشتراطات المطلوبة، والموقع المذكور ضمن هذه المواقع التي لم تستكمل الإجراءات النظامية. كما اتضح وجود بعض الإنشاءات التي تغيِّر من معالم الساحة؛ وهو ما يعد مخالفة يجب التعامل معها.

وبيَّن إسماعيل إبراهيم، المتحدث الرسمي للأمانة، أن بعض المخيمات الرمضانية المخالفة تعكس تشوهًا بصريًّا على الشوارع الرئيسية، كما أنها تمثل خطورة على أرواح الصائمين العابرين للشوارع للوصول إلى الموقع. علمًا بأن الأمانة حينما تقوم بتنفيذ برنامج إفطار صائم للعاملين لديها، سواء بالنظافة أو الصحة العامة، تقوم باتباع السبل النظامية، وذلك أمر لا بد أن يلتزم به الجميع.

وأكد أنه قد تم التنبيه على العاملين في الموقع أكثر من مرة بأن عليهم عدم العمل في الموقع إلا بوجود ترخيص، لكن لم يكن هناك أي تجاوب يُذكر.

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