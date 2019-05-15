سفير المملكة لدى الإمارات يُسلم الشيخ محمد بن زايد رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الرئيسية

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سفير المملكة لدى الإمارات يُسلم الشيخ محمد بن زايد رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

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