“بحث جدة” يطيح بـ 5 يمنيين ارتكبوا جرائم سرقة وسلب تحت تهديد السلاح

أطاح رجال البحث والتحري بشرطة جدة بتشكيل عصابي من الجنسية اليمنية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة -بفضل من الله- من القبض على عصابة مكونة من (٥) متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ وذلك لتوافر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٤) جريمة بالنمط نفسه والسلوك الإجرامي ذاته داخل محافظة جدة، و(٣) ثلاث جرائم خارج منطقة مكة المكرمة؛ فجرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد “الغامدي” أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.