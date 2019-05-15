“وزارة العدل” تجري تعديلات على “نظام المرافعات الشرعية”: إلغاء إيقاف الخدمات وإضافة مواد جديدة الرئيسية

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“وزارة العدل” تجري تعديلات على “نظام المرافعات الشرعية”: إلغاء إيقاف الخدمات وإضافة مواد جديدة

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