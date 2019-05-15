مجلس الوزراء يوافق على نظام الإقامة المميزة

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. واتخذ مجلس الوزراء خلال الجلسة عدة قرارات، منها الموافقة على نظام الإقامة المميزة، والموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.

كما وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة؛ حيث وافق على ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن عطيه الغامدي إلى وظيفة “وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع” بأمانة محافظة جدة، وترقية أحمد بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة “مدير عام فرع الإعلام الخارجي بجدة” بوزارة الإعلام، وترقية مقبل بن تركي بن عبدالرحمن المقبل إلى وظيفة “أمين عام الدارة المساعد” بدارة الملك عبدالعزيز.