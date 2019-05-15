العمل تبدأ إيداع معونة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أكدت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدأت مساء اليوم الثلاثاء، إيداع معونة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أيام على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بحسب صحيفة “المواطن”. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
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